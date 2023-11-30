ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. США остаются уязвимы перед рисками нарушения поставок критических минералов из Китая, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. В МВФ оценили последствия фрагментации рынка минералов

"Слишком долгое время поставки критических материалов и производственные мощности по их обработке остаются сконцентрированы за пределами наших границ", — сообщила она во время своего выступления на литиевом предприятии в Северной Каролине.

Йеллен отметила, что чрезмерная зависимость США от зарубежных поставщиков делает американскую экономику и потребителей более уязвимыми перед рисками нарушения доступа к иностранной продукции.

"Ключевые цепочки поставок в таких сферах, как чистая энергетика, чрезмерно сконцентрированы в Китае, отчасти из-за несправедливых нерыночных практик в течение десятилетий", — добавила министр.