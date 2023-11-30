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В США заявили об уязвимости перед риском нарушения поставок минералов
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США остаются уязвимы перед рисками нарушения поставок критических минералов из Китая, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. "Слишком долгое время поставки критических... ПРАЙМ, 30.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. США остаются уязвимы перед рисками нарушения поставок критических минералов из Китая, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
"Слишком долгое время поставки критических материалов и производственные мощности по их обработке остаются сконцентрированы за пределами наших границ", — сообщила она во время своего выступления на литиевом предприятии в Северной Каролине.
Йеллен отметила, что чрезмерная зависимость США от зарубежных поставщиков делает американскую экономику и потребителей более уязвимыми перед рисками нарушения доступа к иностранной продукции.
"Ключевые цепочки поставок в таких сферах, как чистая энергетика, чрезмерно сконцентрированы в Китае, отчасти из-за несправедливых нерыночных практик в течение десятилетий", — добавила министр.