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В США обещали сохранить санкции против России "на долгие годы"
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Санкции со стороны Запада в отношении России необходимо будет сохранять в течении многих лет, заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри... ПРАЙМ, 01.12.2023
нефть, энергетика, новости, в мире, санкции, россия, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Санкции со стороны Запада в отношении России необходимо будет сохранять в течении многих лет, заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
"Западные санкции в отношении Москвы необходимо будет сохранить на долгие годы", — передает слова Пайетта газета Financial Times.
По мнению политика, Вашингтон намерен сократить в два раза доходы России от нефти и газа до конца десятилетия.
Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу 5 декабря и включают запрет на перевозку и страхование дороже 60 долларов за баррель нефти. В ответ Россия запретила поставки нефти иностранным компаниям с 1 февраля, если контракты предусматривают использование механизма предельных цен.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией западных стран. Он также отметил, что санкции негативно повлияли на мировую экономику и ухудшили жизнь многих людей.