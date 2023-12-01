МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Санкции со стороны Запада в отношении России необходимо будет сохранять в течении многих лет, заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. В Госдуме раскрыли, как санкции Запада подрывают усилия по достижению ЦУР

"Западные санкции в отношении Москвы необходимо будет сохранить на долгие годы", — передает слова Пайетта газета Financial Times.

По мнению политика, Вашингтон намерен сократить в два раза доходы России от нефти и газа до конца десятилетия.

Нефтяные санкции западных стран против России вступили в силу 5 декабря и включают запрет на перевозку и страхование дороже 60 долларов за баррель нефти. В ответ Россия запретила поставки нефти иностранным компаниям с 1 февраля, если контракты предусматривают использование механизма предельных цен.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией западных стран. Он также отметил, что санкции негативно повлияли на мировую экономику и ухудшили жизнь многих людей.