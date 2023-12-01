БУДАПЕШТ, 1 дек — ПРАЙМ. Будапешт не намерен ветировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, так как правила сообщества не предполагают такой возможности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия может стать мостом между Западом и Востоком, заявил Орбан

"Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определённые темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны всё страны-члены", — сообщил венгерский премьер в эфире радио Кошшут.

По словам политика, Венгрия выступила с инициативой не выносить вопрос о вступлении Киева в ЕС на повестку саммита в декабре, так как уже понятно, что необходимого согласия со стороны стран-членов не будет.

"Заранее можно видеть, что согласия не будет, поэтому я предложил и предлагаю не начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС… и не выносить на повестку дня", — заметил венгерский лидер.

Кроме того, неправильно заставлять европейских лидеров обсуждать не подготовленную тему, добавил президент.

Орбан также предложил Европейскому союзу сначала заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве и лишь через пять-десять лет обсудить вопрос о вступлении Украины в союз. "Если наше мнение спросят, я предложу, чтобы Евросоюз заключил договор о стратегическом партнерстве с Украиной, это займет пять-десять лет. Приблизим их, расстояние сейчас слишком велико. Дадим время на то, чтобы начать сотрудничество, и когда увидим, можем ли мы сотрудничать, поднимем вопрос о членстве, но это возможно лишь через много-много лет", — заключил Орбан.