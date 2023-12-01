МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. На саммите Европейского союза, который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе, может разразиться кризис из-за Украины, пишет американское издание Politico. Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

"Назревающий политический кризис может разгореться на саммите в середине декабря, когда лидеры ЕС должны принять историческое решение о принятии Украины в клуб 27 наций и заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро", — сообщает издание.

По данным газеты, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказывает сильное сопротивление в отношении вступления Украины в Евросоюз, требуя разработать новую стратегию урегулирования конфликта. Европейские дипломаты опасаются, что Орбан может заблокировать решение Евросоюза, так как все стратегические решения принимаются единогласно.

В газете отметили, что согласно некоторым источникам, помощь Украине может быть выплачена в рассрочку до 2027 года. Тем не менее, это не обеспечит украинской экономике достаточной стабильности. Евросоюз мог бы использовать двусторонние соглашения для передачи оружия Украине, но это уменьшило бы его значимость в поставках оружия, заметили в издании.

"Это признание бессилия, которое трудно проглотить и которое наносит ущерб единству ЕС в отношении (поддержки — ред.) Киева", — добавили в газете.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что Будапешт не намерен ветировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, так как правила сообщества не предполагают такой возможности.