ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Финляндии запустило онлайн-курсы для представителей бизнеса, посвященные практической реализации антироссийских санкций, следует из официального пресс-релиза, опубликованного на сайте МИД страны. Финляндия усилила заграждения на границе с Россией, сообщили СМИ

По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, цель курса заключается в повышении эффективности действующих ограничений против России.

Санкции, введенные Евросоюзом, представляют собой обширный набор мер, и их эффективная реализация представляет определенные трудности. Кроме того, правильное применение санкций важно как для компаний, так и для органов власти. Курс продолжительностью два часа доступен для всех желающих, а по окончании участники получают сертификат.

Ранее Финляндия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией.