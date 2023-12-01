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https://1prime.ru/global/20231201/842430128.html
МИД Финляндии организовал онлайн-курсы по антироссийским санкциям
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Министерство иностранных дел Финляндии запустило онлайн-курсы для представителей бизнеса, посвященные практической реализации антироссийских санкций, следует из официального... ПРАЙМ, 01.12.2023
новости, в мире, россия, финляндия, мид
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Финляндии запустило онлайн-курсы для представителей бизнеса, посвященные практической реализации антироссийских санкций, следует из официального пресс-релиза, опубликованного на сайте МИД страны.
По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, цель курса заключается в повышении эффективности действующих ограничений против России.
Санкции, введенные Евросоюзом, представляют собой обширный набор мер, и их эффективная реализация представляет определенные трудности. Кроме того, правильное применение санкций важно как для компаний, так и для органов власти. Курс продолжительностью два часа доступен для всех желающих, а по окончании участники получают сертификат.
Ранее Финляндия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией.