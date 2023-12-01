МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В Кремле уверены, что санкции против России будут сохраняться на протяжении долгих лет, а США будут продолжать оказывать давление на страну и на международную торгово-экономическую систему. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В США обещали сохранить санкции против России "на долгие годы"

Ранее помощник госсекретаря по энергетике Джеффри Пайетт заявил о необходимости сохранения антироссийских санкций на протяжении многих лет.

"Я, честно говоря, не видел этого заявления еще, но если то, что вы говорите соответствует действительности, то первое: мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. И без заявлений уважаемого представителя мы это и так знали", — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве не сомневались в планах Вашингтона продолжать давить на систему международных торгово-экономических отношений, разрушая их формат.

По словам Пескова, глобальная экономика разнообразна, Китай и другие государства имеют собственные интересы, в том числе в энергетике.