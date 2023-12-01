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В Кремле не сомневались, что санкции против России надолго
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В Кремле уверены, что санкции против России будут сохраняться на протяжении долгих лет, а США будут продолжать оказывать давление на страну и на международную... ПРАЙМ, 01.12.2023
экономика, новости, в мире, россия, дмитрий песков, кремль, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В Кремле уверены, что санкции против России будут сохраняться на протяжении долгих лет, а США будут продолжать оказывать давление на страну и на международную торгово-экономическую систему. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее помощник госсекретаря по энергетике Джеффри Пайетт заявил о необходимости сохранения антироссийских санкций на протяжении многих лет.
"Я, честно говоря, не видел этого заявления еще, но если то, что вы говорите соответствует действительности, то первое: мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. И без заявлений уважаемого представителя мы это и так знали", — сказал Песков.
Он добавил, что в Москве не сомневались в планах Вашингтона продолжать давить на систему международных торгово-экономических отношений, разрушая их формат.
По словам Пескова, глобальная экономика разнообразна, Китай и другие государства имеют собственные интересы, в том числе в энергетике.