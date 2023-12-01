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Запад "добьет" ОБСЕ, считает Лавров
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Запад упорно продолжает "добивать" Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил министр иностранных дер России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства... ПРАЙМ, 01.12.2023
экономика, новости, в мире, запад, сергей лавров, обсе
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Запад упорно продолжает "добивать" Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил министр иностранных дер России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства принял участие в СМИД ОБСЕ, после заседания пообщался с журналистами.
"Мы наблюдаем полную деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности — и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном и правозащитном. Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ", — сказал Лавров.
Он пояснил, что 95 процентов выступлений представителей западных стран на заседании 30 ноября было посвящено "добиванию организации с упорством".
По словам министра, несколько трезвых голосов все же были слышны.