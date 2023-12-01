МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Запад упорно продолжает "добивать" Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявил министр иностранных дер России Сергей Лавров. ОБСЕ стоит на краю пропасти, заявил Лавров

Глава внешнеполитического ведомства принял участие в СМИД ОБСЕ, после заседания пообщался с журналистами.

"Мы наблюдаем полную деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности — и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном и правозащитном. Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ", — сказал Лавров.

Он пояснил, что 95 процентов выступлений представителей западных стран на заседании 30 ноября было посвящено "добиванию организации с упорством".

По словам министра, несколько трезвых голосов все же были слышны.