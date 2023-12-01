БРЮССЕЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. Внесенный Украиной в "черный список" бельгийский оператор газовой системы Fluxys заявил, что обязан соблюдать контракт на хранение российского газа, при этом никакие законы он не нарушает. Украина внесла в список "спонсоров войны" бельгийского Fluxys

"Терминал Fluxys в Зебрюгге юридически основан на принципе свободного доступа. Это означает, что любая заинтересованная в поставках сжиженного газа компания может бронировать мощности терминала. Согласно закону, ни один клиент не может подвергаться дискриминации", — сообщил представитель компании бельгийскому изданию Soir.

Представитель Fluxys напомнил, что санкции против российского газа не вводились ни в Бельгии, ни на уровне Европейского союза. "В связи с этим Fluxys обязан соблюдать контракт. Если когда-нибудь такие санкции примут, то Fluxys седлает все возможное для их соблюдения", — сообщили в компании.

Как указывает издание, бельгийская компания заключила контракт с на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ" еще в 2015 году. Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на 20 лет и оценивается в миллиард евро.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список "международных спонсоров войны". В НАПК утверждают, что деятельность компании способствует экспорту российского сжиженного природного газа, обеспечивая финансирование российских вооруженных сил. Как утверждают в агентстве, услуги Fluxys в 2023 году помогли принести в бюджет России около 800 миллионов евро.

Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.

Ранее внесение венгерского банка OTР в список "международных спонсоров войны" Киева спровоцировало скандал, на фоне которого Будапешт заблокировал очередной транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Последующее исключение банка из украинского "черного списка" к возобновлению финансирования вооружения Киева со стороны Брюсселя пока так и не привело. Венгрия теперь настаивает, чтобы НАПК дал гарантии невключения в будущем венгерских фирм в список "международных спонсоров войны".