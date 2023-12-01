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2023
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Лавров заявил о безразличии к итогам встречи СМИД ОБСЕ
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Итоги встречи СМИД ОБСЕ не важны на фоне происходящего там, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заседание совета глав МИД стран-членов Организации по безопасности... ПРАЙМ, 01.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СКОПЬЕ, 1 дек — ПРАЙМ. Итоги встречи СМИД ОБСЕ не важны на фоне происходящего там, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Заседание совета глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит 30 ноября и 1 декабря в Северной Македонии. Лавров принял участие в мероприятии, после чего пообщался с журналистами.
Министр рассказал, что в ходе заседания западные страны заняты "какими-то мелкими дрязгами" и нарушением принципов, на которых строится ОБСЕ. По его словам, эта "возня" не имеет никакого отношения к кризису организации.
"Честно скажу, мне даже безразлично, чем закончатся вот эти посиделки и попытки выторговать лишний день, лишнюю неделю для того, чтобы продолжалось грубейшее попрание всех принципов ОБСЕ по линии руководителя так называемого Бюро по демократическим институтам и правам человека, по линии контролера СМИ, да и по линии людей, которые занимаются правами национальных меньшинств", — резюмировал Лавров.