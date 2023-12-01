СКОПЬЕ, 1 дек — ПРАЙМ. Итоги встречи СМИД ОБСЕ не важны на фоне происходящего там, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Госдуме раскрыли, как санкции Запада подрывают усилия по достижению ЦУР

Заседание совета глав МИД стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходит 30 ноября и 1 декабря в Северной Македонии. Лавров принял участие в мероприятии, после чего пообщался с журналистами.

Министр рассказал, что в ходе заседания западные страны заняты "какими-то мелкими дрязгами" и нарушением принципов, на которых строится ОБСЕ. По его словам, эта "возня" не имеет никакого отношения к кризису организации.

"Честно скажу, мне даже безразлично, чем закончатся вот эти посиделки и попытки выторговать лишний день, лишнюю неделю для того, чтобы продолжалось грубейшее попрание всех принципов ОБСЕ по линии руководителя так называемого Бюро по демократическим институтам и правам человека, по линии контролера СМИ, да и по линии людей, которые занимаются правами национальных меньшинств", — резюмировал Лавров.