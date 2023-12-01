2023-12-01T13:38:51+03:00
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2023
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В Нидерландах победила партия, выступающая против антироссийских санкций
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Крайне правая "Партия свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах, получив 37 мест в Палате представителей, следует из... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, в мире, нидерланды, украина, партия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ГААГА, 1 дек — ПРАЙМ. Крайне правая "Партия свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах, получив 37 мест в Палате представителей, следует из опубликованного списка результатов выборов.
"Партия свободы" получает 37 мест в парламенте", — объявил результаты председатель Избирательного совета Вим Кайкен. Таким образом, крайне правая партия занимает наибольшее число мест в Палате представителей Нидерландов.
"Партия свободы" выступает против антироссийских санкций и поставок оружия на Украину. Лидер партии Герт Вилдерс также известен своей жесткой позицией по отношению к мигрантам, исламу и мультикультурному обществу.
Политик поддерживает идею выхода Нидерландов из Евросоюза, отказа от евро и возобновления использования национальной валюты, гульдена. Вилдерс также против финансирования Киева и даже отказался присутствовать в Палате представителей во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.