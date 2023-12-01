МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя. "Жаль, раньше не сказала". Захарова ответила на высказывание Бербок на ОБСЕ

"А была (дискуссия — прим. ред.)? Надо же. Все пропустили", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из состава ОБСЕ исчерпала себя, а предназначение самой организации в том, чтобы объединить подходы разных стран в обеспечении всеобщей безопасности и стабильности.

Ежегодная встреча глав дипломатических ведомств 57 стран-участниц ОБСЕ походила с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии.

Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Последний раз он участвовал в заседании СМИД ОБСЕ два года назад — в декабре 2021 года. В прошлом году председательство Польши на СМИД ОБСЕ не допустило российскую делегацию к участию.