2023-12-01T21:19:00+03:00
2023-12-01T21:28:25+03:00
2023-12-01T21:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231201/842437143.html
"А она была?" Захарова оценила дискуссию об исключении России из ОБСЕ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ... ПРАЙМ, 01.12.2023
медиа, общество , бизнес, новости, в мире, мир, обсе, россия, мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337768.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337768.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337767.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337767.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337755.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84233/77/842337755.jpg
https://1prime.ru/media/20231130/842426915.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя.
"А была (дискуссия — прим. ред.)? Надо же. Все пропустили", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что дискуссия об исключении России из состава ОБСЕ исчерпала себя, а предназначение самой организации в том, чтобы объединить подходы разных стран в обеспечении всеобщей безопасности и стабильности.
Ежегодная встреча глав дипломатических ведомств 57 стран-участниц ОБСЕ походила с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии.
Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Последний раз он участвовал в заседании СМИД ОБСЕ два года назад — в декабре 2021 года. В прошлом году председательство Польши на СМИД ОБСЕ не допустило российскую делегацию к участию.