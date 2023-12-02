МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ряд международных финансовых организаций до сих пор отказываются финансировать проекты в сфере ядерной энергетики, это абсолютно устаревший подход, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Венгрия снова выступила против внесения российского атома в список санкций

"Законы некоторых международных кредитных организаций исключают финансирование атомной энергетики", — отметил он в интервью агентству Франс Пресс.

Гросси в частности указал на Всемирный банк, который не финансировал проекты в области ядерной энергетики с 1959 года.

"Я считаю это пережитком. Это не соответствует никаким научным или технологическим критериям", — добавил он.

Гросси также выразил надежду, что в будущем ситуация претерпит изменения.