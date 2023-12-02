2023-12-02T14:54:21+03:00
2023-12-02T14:54:21+03:00
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2023
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В МАГАТЭ раскритиковали отказ поддерживать атомную энергетику
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Ряд международных финансовых организаций до сих пор отказываются финансировать проекты в сфере ядерной энергетики, это абсолютно устаревший подход, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль... ПРАЙМ, 02.12.2023
энергетика, новости, в мире, магатэ, поддержка, атомная энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ряд международных финансовых организаций до сих пор отказываются финансировать проекты в сфере ядерной энергетики, это абсолютно устаревший подход, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Законы некоторых международных кредитных организаций исключают финансирование атомной энергетики", — отметил он в интервью агентству Франс Пресс.
Гросси в частности указал на Всемирный банк, который не финансировал проекты в области ядерной энергетики с 1959 года.
"Я считаю это пережитком. Это не соответствует никаким научным или технологическим критериям", — добавил он.
Гросси также выразил надежду, что в будущем ситуация претерпит изменения.