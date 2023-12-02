АФИНЫ, 2 дек — ПРАЙМ. Греция является одним из лидеров борьбы с климатическим кризисом и перехода к экономике с нулевыми выбросами, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на пленарном заседании 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), текст выступления распространила пресс-служба премьера. Греция оштрафовала две транснациональные компании "за жадность"

"Никогда еще доказательства климатического кризиса не были столь очевидны. Точно так же никогда не были столь очевидны преимущества быстрого перехода к экономике с нулевыми выбросами. Греция воплощает эту экономику, возможно, лучше, чем многие другие страны. Всего за несколько недель мы пережили лесные пожары, которые сожгли более 1% территории нашей страны, и дожди, которые принесли за один день больше воды, чем большинство мест получает за год, что вызвало беспрецедентные наводнения. И всё же, несмотря на эту климатическую катастрофу, возникает новая Греция", — сказал Мицотакис.

"Мы сократили использование угля более чем на 80%. Наша экономика растет гораздо быстрее, чем в среднем по еврозоне, при этом сокращая выбросы. В целом наши выбросы сократились на 43% с 2005 года, поскольку мы всё больше переходим к возобновляемым источникам энергии. Это один из лучших показателей среди европейских стран", — сказал премьер.

По его словам, в прошлом году Греция занимала седьмое место в мире по уровню использования ветровой и солнечной энергии, а по установленным мощностям в расчете на душу населения — пятое. Сейчас ветер и солнце производят более половины греческой электроэнергии и защищают страну от энергетического кризиса, заявил он.

"Экологические, экономические и геополитические преимущества быстрого перехода на возобновляемые источники энергии никогда не были столь очевидны", — считает Мицотакис.

Он отметил, что реконструкция домов и офисов идет с беспрецедентной скоростью для повышения их энергоэффективности, а греческие острова стали "лабораториями" самых передовых методов устойчивого развития.

"Будучи мировым лидером в области морского транспорта, мы понимаем свою ответственность за декарбонизацию судоходства при условии сохранения конкурентоспособности и обеспечения равных условий на глобальном уровне. Вскоре мы начнем использовать один из наших самых больших неиспользованных потенциалов — энергию морского ветра, в частности ветра Эгейского моря. Этот источник энергии буквально приведет к перекройке энергетической карты региона", — заявил премьер.

Мицотакис заявил, что необходимо выделять больше ресурсов на адаптацию к изменениям климата, а Европа призвана сыграть важную роль в этом процессе.

"Мы несем ответственность перед нашим общим культурным наследием за защиту памятников, которым угрожает угроза изменения климата", — подчеркнул премьер Греции.