ДУБАЙ, 2 дек — ПРАЙМ. США выделят три миллиарда долларов в Зеленый климатический фонд, созданный для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями, этот взнос станет первым с 2014 года, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис, выступая на Конференции ООН по климату (COP28) в Дубае. Премьер Греции считает страну одним из лидеров зеленого перехода

"Сегодня мы действиями демонстрируем, как мир может и должен встречать климатический кризис. Я с гордостью объявляю, что мы внесем дополнительные три миллиарда долларов в Зеленый климатический фонд, цель которого — обеспечивать доступ развивающихся стран к капиталу, необходимому для инвестиций в устойчивое развитие, чистую энергию и охрану природы", — отметила она.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.