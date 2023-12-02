2023-12-02T15:55:22+03:00
2023-12-02T15:55:22+03:00
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США профинансируют Зеленый климатический фонд впервые за десять лет
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США выделят три миллиарда долларов в Зеленый климатический фонд, созданный для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения по борьбе с климатическими... ПРАЙМ, 02.12.2023
финансы, новости, в мире, сша, финансирование, зеленый климатический фонд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДУБАЙ, 2 дек — ПРАЙМ. США выделят три миллиарда долларов в Зеленый климатический фонд, созданный для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями, этот взнос станет первым с 2014 года, заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис, выступая на Конференции ООН по климату (COP28) в Дубае.
"Сегодня мы действиями демонстрируем, как мир может и должен встречать климатический кризис. Я с гордостью объявляю, что мы внесем дополнительные три миллиарда долларов в Зеленый климатический фонд, цель которого — обеспечивать доступ развивающихся стран к капиталу, необходимому для инвестиций в устойчивое развитие, чистую энергию и охрану природы", — отметила она.
COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.