ВАШИНГТОН, 2 дек — ПРАЙМ. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что не предвидит в ближайшее время выхода систем искусственного интеллекта из-под контроля человека, которое повлекло бы за собой появление машин, аналогичных терминатору из серии одноименных фантастических боевиков. В США заявили, что не производят чипы для ИИ на территории

"Лично я не вижу возможности появления в ближайшем будущем терминаторов, которые бегают и без разбора стреляют во все, что попадает в их поле зрения. На мой взгляд, мы способны предотвратить это", — сказал Кендалл, выступая в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

При этом, по его мнению, американское правительство должно тщательно оценить возможности искусственного интеллекта, чтобы убедиться в его надежности и безопасности применения в военных целях.

"Я считаю, нашей задачей является не ограничение развития ИИ, но поиск способов привлекать людей к ответственности за то, что он делает", — добавил Кендалл, указав на необходимость выработки мер для того, чтобы в руках военных данные технологии использовались "надежно и этично".

"Для нас это — первостепенная задача", — резюмировал представитель Пентагона.