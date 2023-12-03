МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В Китае рекордно выросло количество заемщиков за неуплату долгов, оно достигло 8,54 миллионов человек, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные данные. Турпоток из Китая в Россию за год возрос на 100 тысяч человек, пишут СМИ

FT отмечает, что это результат экономического спада в республике.

«Безудержный рост числа неплательщиков является результатом не только циклических, но и структурных проблем», — полагает главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван.

Кризис среди должников последовал за массовыми заимствованиями — долги домохозяйств в Китае за последнее десятилетие почти удвоились, оценивают в Национальном институте финансов и развития Китая. Однако увеличение объема долга все более сложно в обслуживании, так как заработные платы в Китае перестали расти или даже перешли к снижению. Все больше китайцев «с трудом сводят концы с концами», из-за чего многие перестали оплачивать счета, поясняет FT.

В Китае растет безработица. Доля безработной молодежи достигла в июле рекордных 21,3%, после чего власти перестали публиковать статистику.