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2023
https://1prime.ru/global/20231203/842443137.html
Число неплательщиков по кредитам в Китае достигло пика за несколько лет
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В Китае рекордно выросло количество заемщиков за неуплату долгов, оно достигло 8,54 миллионов человек, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные данные. FT отмечает, что это... ПРАЙМ, 03.12.2023
новости, в мире, китай, кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В Китае рекордно выросло количество заемщиков за неуплату долгов, оно достигло 8,54 миллионов человек, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные данные.
FT отмечает, что это результат экономического спада в республике.
«Безудержный рост числа неплательщиков является результатом не только циклических, но и структурных проблем», — полагает главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван.
Кризис среди должников последовал за массовыми заимствованиями — долги домохозяйств в Китае за последнее десятилетие почти удвоились, оценивают в Национальном институте финансов и развития Китая. Однако увеличение объема долга все более сложно в обслуживании, так как заработные платы в Китае перестали расти или даже перешли к снижению. Все больше китайцев «с трудом сводят концы с концами», из-за чего многие перестали оплачивать счета, поясняет FT.
В Китае растет безработица. Доля безработной молодежи достигла в июле рекордных 21,3%, после чего власти перестали публиковать статистику.