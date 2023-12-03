МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. На Запада все чаще можно встретить предложения о перемирии России с Украиной, где последняя отказывается от части территорий, так как Запад начинает замечать бедственное положение Киева, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence. Глава МИД Британии заявил, что будет убеждать США продолжать помогать Киеву

"Многие бывшие сторонники победы Украины сейчас открыто заявляют о своей поддержке урегулирования конфликта путем переговоров, <…> включая признание потери территорий, на сегодняшний день принадлежащих России, в обмен на мир", — указал Риттер.

США больше всех пострадали от неуспеха ВСУ, так как, по мнению экс-разведчика, Америка теряет престиж и мировое доверие.

Москва не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели на них запрет. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но Киев должен сказать об этом прямо.