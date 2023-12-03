ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек — ПРАЙМ. Эстонские пограничники на КПП в Нарве начали выдавать едущим в Россию жителям страны листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с Россией и проблемах при возвращении домой, сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии. В Эстонии призвали жителей страны не посещать Росиию

В листовках утверждается, что в течение последних недель Россия якобы направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Пограничники также заявляют, что в случае продолжения подобной деятельности они будут вынуждены "в целях безопасности государства и охраны общественного порядка" закрыть погранпункты, как это ранее сделала Финляндия.

"Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом; в связи с этим Ваш маршрут может удлиниться на несколько сот километров", — указано в публикации.

Ранее финские власти закрыли до 23 декабря 2023 года семь из восьми КПП с Россией на сухопутной границе вследствие незаконного миграционного потока.

Москва ранее заявляла, что ЕС перебрасывает проблемы с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в миграционном кризисе. А также не раз подчеркивала, что поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран вызван действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.