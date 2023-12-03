МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек не поедет на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28) в Дубай по просьбе канцлера Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса в стране, сообщило 3 декабря издание Bild. "Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик

"Из-за бюджетного кризиса вице-канцлер Роберт Хабек (54 года, партия "Зеленые") отменил запланированную на вечер 4 декабря поездку на всемирную климатическую конференцию в Дубай и по региону по просьбе федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ)", — пишет издание со ссылкой на представителя министерства экономики.

Сообщается, что просьба Шольца связана с необходимостью продолжения переговоров по проекту бюджета на 2024 год, осложнившихся в связи с текущим бюджетным кризисом.

Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет. Во понедельник минфин представил проект дополнительного бюджета на этот год, который должен утвердить парламент страны.

Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.

Отсрочить действие "долгового тормоза" и тем самым снова получить доступ к дополнительной нагрузке на бюджет правительство сможет в том случае, если постфактум объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год или проведёт реформу законодательной базы. В настоящее время правительство предлагает парламенту объявить чрезвычайную ситуацию.

Что касается проекта бюджета на 2024 год, то министр финансов Кристиан Линднер оценивает дыру в бюджете в 17 миллиардов евро.