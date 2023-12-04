МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. На Украине начали набирать на фронт кошек для отлова мышей и грызунов, которые кусают бойцов и портят оборудование, пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на опрошенных украинских солдатов. "Открыто заявляют": в США подвели итог конфликта на Украине

Как сообщает газета, мыши и крысы стали серьезной проблемой, так как они мешают бойцам "спать, кусают их в спальных мешках и едят все, что попадется на глаза".

Для борьбы с грызунами военнослужащие стали брать собой котов. Издание приводит в пример ставшего известным кота Шайбика, который уже даже получил боевую медаль "За помощь, которую он оказал военным".

Более того, с данной проблемой столкнулись также российские солдаты. Об этом ранее сообщал спецкорреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Николай Долгачев. По словам корреспондента, в прошлый сезон урожай на поле в ЛНР не был убран, что спровоцировало стремительное размножение грызунов. В связи с этим российские солдаты также начали активно "пользоваться услугами" котов.

"Реально ловят. Даже маленькие котята. <…> Беспородные местные кошечки, они такие охотницы", — отметил Долгачев.