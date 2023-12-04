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На Украине "мобилизовали" котов, пишет СМИ
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На Украине начали набирать на фронт кошек для отлова мышей и грызунов, которые кусают бойцов и портят оборудование, пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на опрошенных украинских... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, в мире, украина, конфликт на украине, кошки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. На Украине начали набирать на фронт кошек для отлова мышей и грызунов, которые кусают бойцов и портят оборудование, пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на опрошенных украинских солдатов.
Как сообщает газета, мыши и крысы стали серьезной проблемой, так как они мешают бойцам "спать, кусают их в спальных мешках и едят все, что попадется на глаза".
Для борьбы с грызунами военнослужащие стали брать собой котов. Издание приводит в пример ставшего известным кота Шайбика, который уже даже получил боевую медаль "За помощь, которую он оказал военным".
Более того, с данной проблемой столкнулись также российские солдаты. Об этом ранее сообщал спецкорреспондент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Николай Долгачев. По словам корреспондента, в прошлый сезон урожай на поле в ЛНР не был убран, что спровоцировало стремительное размножение грызунов. В связи с этим российские солдаты также начали активно "пользоваться услугами" котов.
"Реально ловят. Даже маленькие котята. <…> Беспородные местные кошечки, они такие охотницы", — отметил Долгачев.