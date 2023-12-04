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Песков назвал помощь Европы Киеву сжиганием денег в бездонной бочке
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Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Киева... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, в мире, россия, европа, конфликт на украине, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Европейским странам все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Киева со стороны Евросоюза.
"Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской", — заявил Песков журналистам, комментируя сообщение Financial Times о том, что выделение Украине 54 миллиардов евро Евросоюзом может сорваться.
Ранее сообщалось, что Украина может лишиться 54 миллиардов евро помощи со стороны ЕС на фоне бюджетного кризиса в Германии, а также усиления позиций ультраправых партий в Европе.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.