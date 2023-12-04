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В Пентагоне оценили запросы Украины, пишет СМИ
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный попросил у главы Пентагона США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, ллойд остин, валерий залужный
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный попросил у главы Пентагона США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации страны". Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Как отмечает газета, в ноябре Залужный указал главе американского военного ведомства, что Киеву для "деоккупации украинской территории" нужны 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов.
"Идеями планирования Генштаба поделились с Остином во время его визита в Киев в ноябре. Он (Остин — ред.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", — говорится в материале.
Также сообщается, что Остин рассказал о жалобах Залужного на вмешательство Зеленского в его работу.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.