МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный попросил у главы Пентагона США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации страны". Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники. Украина рискует не получить 54 миллиарда долларов от Евросоюза

Как отмечает газета, в ноябре Залужный указал главе американского военного ведомства, что Киеву для "деоккупации украинской территории" нужны 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов.

"Идеями планирования Генштаба поделились с Остином во время его визита в Киев в ноябре. Он (Остин — ред.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", — говорится в материале.

Также сообщается, что Остин рассказал о жалобах Залужного на вмешательство Зеленского в его работу.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.