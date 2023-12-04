БРАТИСЛАВА, 4 дек — ПРАЙМ. Никто и никогда не заставит словаков ненавидеть Россию, страна хранит историческую память о Второй мировой войне, сообщил вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха. Словакия готовит гуманитарную помощь Киеву для подготовки к зиме

"В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты", — написал политик в соцсетях.

Блаха подчеркнул, что в Словакии хранят историческую память и помнят жертв Второй мировой войны.

Политик отметил, что визит в Чехию стал его первой поездкой за рубеж после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что страна перестанет снабжать Украину оружием, а также начнет готовиться к нормализации отношений с Россией по окончании конфликта. Кроме того, Фицо отмечал, что несмотря на членство страны в ЕС и НАТО, Словакия не намерена следовать одному-единственному "верному" мнению Евросоюза.