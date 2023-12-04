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Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте
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Никто и никогда не заставит словаков ненавидеть Россию, страна хранит историческую память о Второй мировой войне, сообщил вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха. "В Чехии я... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, в мире, россия, словакия, отношения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРАТИСЛАВА, 4 дек — ПРАЙМ. Никто и никогда не заставит словаков ненавидеть Россию, страна хранит историческую память о Второй мировой войне, сообщил вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха.
"В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты", — написал политик в соцсетях.
Блаха подчеркнул, что в Словакии хранят историческую память и помнят жертв Второй мировой войны.
Политик отметил, что визит в Чехию стал его первой поездкой за рубеж после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что страна перестанет снабжать Украину оружием, а также начнет готовиться к нормализации отношений с Россией по окончании конфликта. Кроме того, Фицо отмечал, что несмотря на членство страны в ЕС и НАТО, Словакия не намерена следовать одному-единственному "верному" мнению Евросоюза.