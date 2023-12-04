МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Лондон и Вашингтон опирались на серии военно-тактических игр, чтобы помочь Киеву организовать контрнаступление, пишет газета Washington Post, ссылаясь на более чем 30 высокопоставленных чиновников из Украины, США и европейских стран. "Ситуация еще сильнее ухудшится". В Польше уличили Киев в обмане

Американские, британские и украинские военные провели восемь настольных военно-тактических игр в первые месяцы 2023 года на базе армии США в Висбадене (Германия), указывает WP.

Согласно данным издания, они пользовались специальным программным обеспечением для военных игр и электронными таблицами Excel, а иногда просто перемещали фигуры на карте.

Собеседники издания отметили, что стороны имели разные точки зрения по поводу стратегии. США выступали за целенаправленное наступление украинских войск вдоль южной оси и полагали, что механизированная фронтальная атака окажется по силам украинским войскам, пишет газета.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. По данным министра обороны России Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.