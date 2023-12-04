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https://1prime.ru/global/20231204/842453638.html
В США засомневались в победе Украины
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Победа Украины в конфликте с Россией маловероятна, пишет американская газета Washington Post. По данным газеты, 2023 год начался с решимости на Западе и заявлений Владимира... ПРАЙМ, 04.12.2023
общество , новости, в мире, украина, россия, сво, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Победа Украины в конфликте с Россией маловероятна, пишет американская газета Washington Post.
По данным газеты, 2023 год начался с решимости на Западе и заявлений Владимира Зеленского о "решительной победе", однако сейчас эти настроения становятся все более сомнительными. Кроме того, весь мир переключился на конфликт Израиля и Палестины, среди украинских военнослужащих преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает, отмечает газета.
"Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений, чем победу Украины", — пишет издание.
Безрезультатный и неутешительный начальный этап контрнаступления вызывает сомнения у западных сторонников Киева относительно будущего, заключили в издании.
Президент России Владимир Путин уже заявил, что контрнаступление провалилось, а министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о больших потерях украинских войск. При этом поставки западного оружия и ввод стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а Вооруженные силы Украины не достигли своих целей.