МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Победа Украины в конфликте с Россией маловероятна, пишет американская газета Washington Post. Украина рискует не получить 54 миллиарда долларов от Евросоюза

По данным газеты, 2023 год начался с решимости на Западе и заявлений Владимира Зеленского о "решительной победе", однако сейчас эти настроения становятся все более сомнительными. Кроме того, весь мир переключился на конфликт Израиля и Палестины, среди украинских военнослужащих преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает, отмечает газета.

"Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений, чем победу Украины", — пишет издание.

Безрезультатный и неутешительный начальный этап контрнаступления вызывает сомнения у западных сторонников Киева относительно будущего, заключили в издании.

Президент России Владимир Путин уже заявил, что контрнаступление провалилось, а министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о больших потерях украинских войск. При этом поставки западного оружия и ввод стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а Вооруженные силы Украины не достигли своих целей.