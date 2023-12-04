МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Провальное украинское контрнаступление вылилось во взаимные обвинения Киева и Вашингтона, пишет газета Washington Post, ссылаясь на 30 высокопоставленных чиновников из Украины, США и европейских стран. США и Британия "играючи" создали план контрнаступления для Киева, пишет WP

Американская сторона полагает, что Киев недоработал в базовой военной тактике, в том числе в использовании наземной разведки для определения плотности минных полей. В то время как украинские военные указывали, что американцы не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили ситуацию на поле боя.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.