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WP: Киев и Вашингтон обвиняли друг друга после неудачного контрнаступления
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Провальное украинское контрнаступление вылилось во взаимные обвинения Киева и Вашингтона, пишет газета Washington Post, ссылаясь на 30 высокопоставленных чиновников из Украины,... ПРАЙМ, 04.12.2023
новости, в мире, украина, сша, контрнаступление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Провальное украинское контрнаступление вылилось во взаимные обвинения Киева и Вашингтона, пишет газета Washington Post, ссылаясь на 30 высокопоставленных чиновников из Украины, США и европейских стран.
Американская сторона полагает, что Киев недоработал в базовой военной тактике, в том числе в использовании наземной разведки для определения плотности минных полей. В то время как украинские военные указывали, что американцы не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили ситуацию на поле боя.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.