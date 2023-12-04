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Белый дом: если США прекратят помогать Киеву, другие союзники засомневаются
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Если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, это может подорвать стремления остальных союзников, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк... ПРАЙМ, 04.12.2023
новости, в мире, сша, помощь киеву
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 4 дек — ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, это может подорвать стремления остальных союзников, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Остальные, смотря на нас, скажут: "Вы не даете денег". Это подорвет наши усилия по созданию широкой международной коалиции", — отметил он.
Салливан подчеркнул, что конгрессу стоит согласовать очередной пакет военной помощь Киеву до конца года, так как средства на исходе, а без утвержденных ассигнований поставки оружия остановятся.