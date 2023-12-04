ВАШИНГТОН, 4 дек — ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, это может подорвать стремления остальных союзников, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. В США засомневались в победе Украины

"Остальные, смотря на нас, скажут: "Вы не даете денег". Это подорвет наши усилия по созданию широкой международной коалиции", — отметил он.

Салливан подчеркнул, что конгрессу стоит согласовать очередной пакет военной помощь Киеву до конца года, так как средства на исходе, а без утвержденных ассигнований поставки оружия остановятся.