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Зеленский отдал отчаянный приказ, пишут СМИ
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ВСУ нужно перейти от наступления к обороне из-за потерпевшего крах контрнаступления, такой приказ отдал президент Украины Владимир Зеленский, опасаясь военного бунта в стране,... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, в мире, россия, владимир зеленский, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. ВСУ нужно перейти от наступления к обороне из-за потерпевшего крах контрнаступления, такой приказ отдал президент Украины Владимир Зеленский, опасаясь военного бунта в стране, пишет издание Junge Welt.
"В военных кругах говорят о голосах неких "высокопоставленных военачальников", которые отмечали, что армия откажется подчиняться, если Зеленский прикажет продолжать "самоубийственного" наступления. Выходит, распоряжение Зеленского перейти к обороне — не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента", — говорится в материале.
Кроме того, как отмечается в статье, Зеленский столкнулся с проблемой роста популярности и общественного доверия к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Поэтому офис президента предпринимал попытки дискредитировать Залужного, а также отправить его в отставку.
Ранее украинские и западные СМИ отметили возможный конфликт между Зеленским и Залужным из-за расхождения их взглядов о ситуации на фронте. Залужный полагает, что украинский конфликт находится в тупике и ВСУ не могут прорваться сквозь оборону русской стороны, в то время как Зеленский считает, что это лишь усталость военных.