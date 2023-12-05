МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. ВСУ нужно перейти от наступления к обороне из-за потерпевшего крах контрнаступления, такой приказ отдал президент Украины Владимир Зеленский, опасаясь военного бунта в стране, пишет издание Junge Welt. На Украине признали "тупик" в конфликте с Россией, пишут СМИ

"В военных кругах говорят о голосах неких "высокопоставленных военачальников", которые отмечали, что армия откажется подчиняться, если Зеленский прикажет продолжать "самоубийственного" наступления. Выходит, распоряжение Зеленского перейти к обороне — не что иное, как уступка возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов официальных сторонников президента", — говорится в материале.

Кроме того, как отмечается в статье, Зеленский столкнулся с проблемой роста популярности и общественного доверия к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Поэтому офис президента предпринимал попытки дискредитировать Залужного, а также отправить его в отставку.

Ранее украинские и западные СМИ отметили возможный конфликт между Зеленским и Залужным из-за расхождения их взглядов о ситуации на фронте. Залужный полагает, что украинский конфликт находится в тупике и ВСУ не могут прорваться сквозь оборону русской стороны, в то время как Зеленский считает, что это лишь усталость военных.