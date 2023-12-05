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На Украине рассказали о серьзеном кадровом дефиците в рядах ВСУ
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Украина столкнулась с серьезным кадровым дефицитом в ВСУ, сообщает издание Business Insider. "Среди нас много молодых парней. Нам нужны люди, но обученные, а не те зеленые,... ПРАЙМ, 05.12.2023
общество , новости, в мире, всу, сво, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Украина столкнулась с серьезным кадровым дефицитом в ВСУ, сообщает издание Business Insider.
"Среди нас много молодых парней. Нам нужны люди, но обученные, а не те зеленые, которые есть у нас сейчас. Есть ребята, которые всего три недели провели на тренировках и успели выстрелить всего несколько раз", — цитирует издание одного из военных ВСУ.
Как сообщается в материале, украинские военные жалуются на проблемы в армии. В то же время автор статьи уточняет, что власти Киева не могут заманить людей на службу посредством денежных выплат.
"Теперь мы забираем тех, кому не удалось избежать призыва. Вы будете смеяться над этим, но некоторые из наших морских пехотинцев даже не умеют плавать", — сказал ВСУшник.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер сообщал, что ВСУ лишились огромного количества бронетехники в бою с Россией. По его словам, контрнаступление Украины прошло крайне неудачно, и даже в случае его успеха, Россия все равно отбросила бы украинскую армию назад.