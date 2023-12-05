2023-12-05T15:19:00+03:00
2023-12-05T16:30:19+03:00
2023-12-05T15:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231205/842465271.html
В Кремле раскрыли главную деталь визита Путина на Ближний Восток
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин в ходе визита на Ближний Восток намерен обсудить сотрудничество, проблемы на мировой арене с региональным акцентом, сообщили в пресс-службе Кремля... ПРАЙМ, 05.12.2023
новости, в мире, владимир путин, саудовская аравия, оаэ
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/99/842459917.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/99/842459917.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/99/842459916.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/99/842459916.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/99/842459904.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/99/842459904.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231205/842464109.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе визита на Ближний Восток намерен обсудить сотрудничество, проблемы на мировой арене с региональным акцентом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства, как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 6 декабря, в среду, посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Согласно сообщению, Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, а также с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
"Имеется в виду обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, провести обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня", — пояснили в Кремле.