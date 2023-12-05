МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе визита на Ближний Восток намерен обсудить сотрудничество, проблемы на мировой арене с региональным акцентом, сообщили в пресс-службе Кремля. В Дании предсказали Эр-Рияду "неожиданную покупку"

Глава государства, как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 6 декабря, в среду, посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно сообщению, Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, а также с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Имеется в виду обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах, провести обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня", — пояснили в Кремле.