МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский забыл свое обещание не идти на второй президентский второй срок, и вряд ли войдет в историю как глава государства, который победил Россию, пишет немецкое издание Welt. В Раде предположили, что Киев больше не получит ни одного гранта от США

Указывается, что "вокруг Зеленского неспокойно" из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.

"Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок", — сообщает Welt.

Популярность Зеленского, которая ранее была безоговорочна, сейчас под вопросом, отмечает автор статьи. Он добавляет, что рейтинг Зеленского, в отличие от рейтинга военных, снижается.

Автор статьи подчеркивает, что украинский лидер "вряд ли войдет в историю как архитектор безоговорочной победы" над Россией. Кроме этого, он не стремится к дипломатическому решению конфликта, что, по мнению Welt, закрепит его статус-кво, при котором некоторые территории останутся под контролем России.

Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводится не будет.