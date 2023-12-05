МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Кипрские власти запретили местным банкам проводить какие-либо операции с рублем в ожидании расследования 29 дел о нарушении антироссийских ограничительных мер, пишет издание Politis. Рубль упал до минимума за три недели против доллара США

«США отправят на Кипр команду из 24 сотрудников правоохранительных органов США, включая ФБР (Федеральное бюро расследований. — «Газета.Ru») и FinCen (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями в США. — «Газета.Ru»), для оказания помощи кипрским властям в рассмотрении 29 ожидающих рассмотрения дел, связанных с санкциями против России», — указывает издание.

Правительство Кипра, как указывает Politis, старается таким образом восстановить репутацию финансового сектора после обвинений в обходе упомянутых санкций.

Ранее российский посол в стране Мурат Зязиков заявил, что республика потеряла более миллиарда евро после присоединения к рестрикциями против России.

Более того, туризм, который является одним из главных источников дохода бюджета страны, понес потери из-за закрытия неба для российских самолетов.