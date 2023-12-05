МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Кипрские власти запретили местным банкам проводить какие-либо операции с рублем в ожидании расследования 29 дел о нарушении антироссийских ограничительных мер, пишет издание Politis.

Денежные купюры и монеты

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«США отправят на Кипр команду из 24 сотрудников правоохранительных органов США, включая ФБР (Федеральное бюро расследований. — «Газета.Ru») и FinCen (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями в США. — «Газета.Ru»), для оказания помощи кипрским властям в рассмотрении 29 ожидающих рассмотрения дел, связанных с санкциями против России», — указывает издание.

Правительство Кипра, как указывает Politis, старается таким образом восстановить репутацию финансового сектора после обвинений в обходе упомянутых санкций.

Ранее российский посол в стране Мурат Зязиков заявил, что республика потеряла более миллиарда евро после присоединения к рестрикциями против России.

Более того, туризм, который является одним из главных источников дохода бюджета страны, понес потери из-за закрытия неба для российских самолетов.

 