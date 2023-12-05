США ввели санкции на экспорт против 28 компаний из России, а также других стран
ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. США поместили под экспортные рестрикции 28 организаций из России, а также ряда компаний из Армении, Белоруссии, Китая и других стран, сообщается в опубликованном документе американского Минторга.
"Бюро индустрии и безопасности вносит изменения в регулирование экспортной администрации", — указано в сообщении.
В списке экспортных ограничений оказались 28 организаций из РФ, четыре компании из Кипра, по три организации из Армении и Бельгии, а также по одной компании из Белоруссии, Китая, Германии, Казахстана, Нидерландов и ОАЭ.
Среди российских организаций в список экспортных ограничений, в частности, попала авиакомпания "Северо-Запад", "Электроком ВПК", АО "Геомир", ООО "Дружба" и другие.
Кроме этого, США распространили антироссийские и антибелорусские санкции на 13 физических лиц и 20 компаний.
Санкционный список пополнили, в частности, фирмы из Кипра, Бельгии, Нидерландов и Белоруссии.
Среди них — Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, ОАО "Зенит Беломо", ОАО "Управляющая компания холдинга Горизонт", Научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар".
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