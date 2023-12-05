МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. У Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Москвой, если США не одобрят пакет помощи Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира (USIP). В Раде предположили, что Киев больше не получит ни одного гранта от США

"Дам вам очень конкретный ответ. Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас. И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории — ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте", — сообщил Ермак.

Он пояснил, что без американский поддержки будет сложно обеспечивать выживание людей.

Отвечая на вопрос могут ли украинские войска наступать, дипломат ответил, что Киев будет совмещать оборону и наступательные операции.

Политические американские партии ранее не смогли договориться о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за расхождений во взглядах на ужесточение миграционного законодательства.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.