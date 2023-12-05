МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В Киеве заявили, что Украина "на мели", после декабря финансовых средств у нее не будет, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского. В Раде предположили, что Киев больше не получит ни одного гранта от США

"Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря", — приводит издание слова советника.

По его мнению, если Соединенные Штаты не поддержат Украину, она может потерять контроль над "новыми территориями".

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон для продолжения обсуждения предоставления пакетов помощи Киеву потребовал от Белого дома детализации стратегий по Украине.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.