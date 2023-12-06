2023-12-06T11:08:12+03:00
2023-12-06T11:08:12+03:00
2023-12-06T11:08:12+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231206/842471775.html
В Госдуме назвали политику Байдена сумасшествием
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Политика президента США Джо Байдена характеризуется как сумасшествие, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик... ПРАЙМ, 06.12.2023
новости, в мире, джо байден, госдума, политика
https://cdnn.1prime.ru/images/84004/90/840049031.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84004/90/840049031.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84004/90/840049030.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84004/90/840049030.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84004/90/840049018.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84004/90/840049018.jpg
https://1prime.ru/global/20231206/842469993.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Политика президента США Джо Байдена характеризуется как сумасшествие, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Байден живет по принципу: "Государство — это я". Он выдает свои личные корыстные интересы за интересы всего американского народа, и поэтому любое инакомыслие ему кажется душевным расстройством. А по факту мы видим, что сумасшествие как раз сопровождает курс политики Байдена, направленный на разжигание войн и конфликтов по всему миру", — рассказал он РИА Новости.
По словам Белика, Байден продвигает интересы оружейного лобби, которое богатеет за счет конфликта на Украине. Он назвал остальных американцев "лошадками, которые должны все вынести и всех накормить".
Ранее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.
Россия начала специальную операцию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин указывал, что цель СВО — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".