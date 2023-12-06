СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Политика президента США Джо Байдена характеризуется как сумасшествие, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. В США признались в соучастии в перевороте на Украине

"Байден живет по принципу: "Государство — это я". Он выдает свои личные корыстные интересы за интересы всего американского народа, и поэтому любое инакомыслие ему кажется душевным расстройством. А по факту мы видим, что сумасшествие как раз сопровождает курс политики Байдена, направленный на разжигание войн и конфликтов по всему миру", — рассказал он РИА Новости.

По словам Белика, Байден продвигает интересы оружейного лобби, которое богатеет за счет конфликта на Украине. Он назвал остальных американцев "лошадками, которые должны все вынести и всех накормить".

Ранее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.

Россия начала специальную операцию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин указывал, что цель СВО — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".