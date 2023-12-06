ВАШИНГТОН, 6 дек — ПРАЙМ. США вот-вот бросят Украину, считает сенатор-демократ Крис Мерфи от штата Коннектикут, комментируя ожесточенные дискуссии демократов и республиканцев касательно запроса на выделение военной помощи Киеву. В Сенате США разразился скандал из-за помощи Украине

Сенатор также отметил, что отказ от таких ассигнований приведет в том числе к военному вторжению России в Европу.

"Когда Владимир Путин будет входить маршем в Киев и Европу, республиканцам придется уживаться с тем фактом, что наши сыны и дочери будут сражаться (там — ред.), когда Владимир Путин войдет маршем в (какую-то — ред.) страну НАТО. Они (республиканцы — ред.) будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми", — утверждал законодатель.

В свою очередь, сенатор-демократ Крис Кунс, считающийся одним из ближайших доверенных лиц и личным другом президента США Джо Байдена, также признал во вторник, что дело может кончиться отказом Конгресса одобрить дальнейшие крупные расходы на Украину.

"Мы должны серьезно рассмотреть возможность, что не сможем сделать это (согласовать выделение Украине дальнейшей финансовой помощи — ред.). Украина отчаянно нуждается в уверенности в том, что мы продолжим держать свое слово", — отметил Кунс (от штата Делавэр).

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.

Ранее сенатор Митт Ромни заявлял, что 6 декабря представители Республиканской партии сорвали прифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился. Позднее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.