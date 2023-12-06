КИШИНЕВ, 6 дек — ПРАЙМ. Молдавская ассоциация "Сила фермеров", которая стала одним из организаторов протестов сельхозпроизводителей в стране, обвинила власти республики во лжи и манипуляциях. Молдавия не выполняет договоренности по газу с 2021 года, заявили в МИД

Накануне группа аграриев провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, но стороны так и не пришли к пониманию решений. Протестующие требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Санду порекомендовала фермерам вернуться к диалогу с правительством. В ответ на это во вторник фермеры маршем проехали по центру на тракторах и пытались отсветы перед зданием администрации президента мешки с навозом. Глава пресс-службы правительства Даниел Водэ сообщил, что премьер Молдавии Дорин Речан намерен в ближайшее время провести новую встречу с протестующими аграриями.

"Совсем нехорошо, когда представители власти вместо того, чтобы хотя бы выйти к отчаявшимся фермерам, протестующим абсолютно мирно и с экономическими требованиями, прибегают к сообщениям с большим количеством манипуляций и лжи", — говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети.

В ассоциации отметили, что аграрии в ходе этого протеста предложили несколько нефинансовых решений для спасения фермеров в сельской местности, и их требования не предусматривают увеличения бюджетных расходов. "Сожалеем, что в правительстве не отметили, что идея целевого моратория изначально была предложена минсельхозом, который также разработал проект положения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Что произошло дальше и почему господин Боля (глава минсельхоза Владимир Боля — ред.) передумал, мы до сих пор не знаем", — подчеркнули в сообщении.

Фермеры обратили внимание на то, что в поддержке со стороны государства нуждаются не только члены одной ассоциации. Как отмечается, протест организован Национальной федерацией фермеров и ассоциацией "Сила фермеров", а компенсации за урожай первой группы в размере 200 миллионов леев (чуть более 11 миллионов долларов) получили 2167 микро- и мелких фермеров, подавляющее большинство из которых не являются членами какой-либо ассоциации. Кроме того, по словам представителей организации, эта компенсация является очень небольшой суммой, которая была выделена с большой задержкой.

Ранее президент Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.