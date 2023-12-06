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В Кремле оценили связь поддержки Запада и готовности Киева к переговорам
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Сокращение поддержки Украины Западом и готовность Киева к переговорам не связаны, Россия достигнет целей СВО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия начала... ПРАЙМ, 06.12.2023
новости, в мире, россия, украина, запад, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сокращение поддержки Украины Западом и готовность Киева к переговорам не связаны, Россия достигнет целей СВО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Россия начала СВО 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Пескову в ходе брифинга задали вопрос о возможной связи сокращения западными странами поддержки Киева и его готовности к переговорам. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что эти вопросы не связаны.
"Еще раз повторяю, для нас главное достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", — добавил он.
Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам.