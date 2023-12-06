МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сокращение поддержки Украины Западом и готовность Киева к переговорам не связаны, Россия достигнет целей СВО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Сенате США разразился скандал из-за помощи Украине

Россия начала СВО 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Пескову в ходе брифинга задали вопрос о возможной связи сокращения западными странами поддержки Киева и его готовности к переговорам. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что эти вопросы не связаны.

"Еще раз повторяю, для нас главное достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция", — добавил он.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам.