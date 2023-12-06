МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. США зайдут в тупик во время поиска средств для помощи киевскому режиму, высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста Reuters о возможных способах поиска финансирования Украины. США переведут Киев на "голодный паек", заявил эксперт

"Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы помогать Байдену в поиске средств на поддержку нацистского киевского режима, но мне кажется, если они прям совсем зайдут в тупик и ничего у них с конгрессом не получится, они могли бы ну, например, продать компьютер или телефон Хантера Байдена", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос, закончатся ли у Вашингтона деньги на продолжение конфликта на Украине или такие средства все же смогут найдены.

По словам Захаровой, США выручили бы "фантастические" средства.

"Такой был бы чудесный фандрайзинг", — добавила Захарова.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена. В них упоминалось, что он представлял своего отца своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.