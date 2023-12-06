АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Отношения между Россией и ОАЭ достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин. Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Российский лидер в среду, 6 декабря, посетил с визитом Абу-Даби, гле провел переговоры с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахаяном.

"Сегодня наши отношения благодаря Вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с Вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. И, действительно, Объединенные Арабские Эмираты главный торговый партнер России в арабском мире", — отметил Путин.

Глава государства также затронул вопросы палестино-израильского конфликта и украинского кризиса. Путин добавил, что ОАЭ вносят значительный вклад в стабилизацию ситуаций в мире, в том числе в рамках ООН.

Президент России также пригласил эмиратского лидера на саммит БРИКС в Казань в следующем году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что во время полета до Абу-Даби борт Путина сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил России. Маршрут президента был проложен благодаря специальным разрешениям от соответствующих государств. по словам Пескова, Су-35С хорошо известны и пользуются высоким интересом в регионе и ОАЭ.