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Путин высоко оценил двусторонние отношения России и ОАЭ
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Отношения между Россией и ОАЭ достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в среду, 6 декабря, посетил с визитом Абу-Даби, гле... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , новости, в мире, россия, сотрудничество, оаэ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Отношения между Россией и ОАЭ достигли беспрецедентно высокого уровня, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в среду, 6 декабря, посетил с визитом Абу-Даби, гле провел переговоры с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахаяном.
"Сегодня наши отношения благодаря Вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с Вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. И, действительно, Объединенные Арабские Эмираты главный торговый партнер России в арабском мире", — отметил Путин.
Глава государства также затронул вопросы палестино-израильского конфликта и украинского кризиса. Путин добавил, что ОАЭ вносят значительный вклад в стабилизацию ситуаций в мире, в том числе в рамках ООН.
Президент России также пригласил эмиратского лидера на саммит БРИКС в Казань в следующем году.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что во время полета до Абу-Даби борт Путина сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил России. Маршрут президента был проложен благодаря специальным разрешениям от соответствующих государств. по словам Пескова, Су-35С хорошо известны и пользуются высоким интересом в регионе и ОАЭ.