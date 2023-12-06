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Президент ОАЭ оценил роль Путина в развитии двусторонних отношений
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Президент России Владимир Путин внес значимый вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Россией и ОАЭ, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. "В... ПРАЙМ, 06.12.2023
общество , новости, в мире, россия, оаэ, отношения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес значимый вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Россией и ОАЭ, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян.
"В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений. В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику", — отметил глава ОАЭ.
По словам президента, в течение 2022 года нефтяной торговый оборот между двумя государствами увеличился почти на 109 процентов. Президент также подчеркнул, что ОЭА намерены далее работать с Россией в области энергетики, инфраструктурных проектов и технологий.
Российский лидер в среду, 6 декабря, посетил с визитом Абу-Даби, гле провел переговоры с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахаяном.