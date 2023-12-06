АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес значимый вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Россией и ОАЭ, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян. Путин высоко оценил двусторонние отношения России и ОАЭ

"В последние годы отношения между нашими странами активно развивались в различных областях. Я ценю вашу личную эффективную роль в укреплении двусторонних отношений. В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику", — отметил глава ОАЭ.

По словам президента, в течение 2022 года нефтяной торговый оборот между двумя государствами увеличился почти на 109 процентов. Президент также подчеркнул, что ОЭА намерены далее работать с Россией в области энергетики, инфраструктурных проектов и технологий.

Российский лидер в среду, 6 декабря, посетил с визитом Абу-Даби, гле провел переговоры с коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахаяном.