МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Хакеры из России и Китая могут быть причастны к взлому ядерного комплекса Селлафилд (Sellafield), который является самым опасным ядерным объектом в Британии, пишет издание The Guardian. Водителей предупредили, как хакеры могут взломать китайский автомобиль

Сообщается, что хакеры могли получить доступ к системам перемещения радиоактивных отходов, мониторингу утечек опасных материалов и проверкам на предмет пожаров. При этом их имена или названия группировок не упоминаются.

Как сообщает издание, первые нарушения в IT-системах Селлафилда были зафиксированы в 2015 году. Тогда там было обнаружено вредоносное ПО, используемое для слежки или атаки на системы.

Кроме того, сообщается, что руководство Селлафилда скрывало факт взлома, из-за оказалось трудно оценить степени рисков для объекта.

Селлафилд — атомный комплекс, расположенный на побережье Ирландского моря неподалеку от городка Сискейл. В разные годы на комплексе производился оружейный плутоний, изготавливалось топливо для АЭС, перерабатывалось облученное ядерное топливо, работала АЭС.