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Русских хакеров обвинили во взломе британского ядерного комплекса
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Хакеры из России и Китая могут быть причастны к взлому ядерного комплекса Селлафилд (Sellafield), который является самым опасным ядерным объектом в Британии, пишет издание The... ПРАЙМ, 06.12.2023
технологии, новости, в мире, россия, хакеры, британия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Хакеры из России и Китая могут быть причастны к взлому ядерного комплекса Селлафилд (Sellafield), который является самым опасным ядерным объектом в Британии, пишет издание The Guardian.
Сообщается, что хакеры могли получить доступ к системам перемещения радиоактивных отходов, мониторингу утечек опасных материалов и проверкам на предмет пожаров. При этом их имена или названия группировок не упоминаются.
Как сообщает издание, первые нарушения в IT-системах Селлафилда были зафиксированы в 2015 году. Тогда там было обнаружено вредоносное ПО, используемое для слежки или атаки на системы.
Кроме того, сообщается, что руководство Селлафилда скрывало факт взлома, из-за оказалось трудно оценить степени рисков для объекта.
Селлафилд — атомный комплекс, расположенный на побережье Ирландского моря неподалеку от городка Сискейл. В разные годы на комплексе производился оружейный плутоний, изготавливалось топливо для АЭС, перерабатывалось облученное ядерное топливо, работала АЭС.