2023-12-06T16:44:13+03:00
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Стал известен человек года по версии журнала Time
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Американская певица и обладательница многочисленных наград Грэмми Тейлор Свифт стала "человеком года", обогнав таких влиятельных лидеров, как президент России Владимир Путин и... ПРАЙМ, 06.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Американская певица и обладательница многочисленных наград Грэмми Тейлор Свифт стала "человеком года", обогнав таких влиятельных лидеров, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило публикующее ежегодный рейтинг издание Time.
Организаторы рейтинга отметили, что Тейлор Свифт провела потрясающий год, а концертный тур Eras, стал самым успешным турне в ее карьере. Фильм, посвященный турне, стал самым прибыльным концертным фильмом в истории. Кроме того, она стала первой исполнительницей, заработавшей на своей музыке более миллиарда долларов, отметили в издании.
Тейлор уже появлялась на обложке журнала Time в 2017 году. Исполнительница была представлена на ней в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.
Журнал Time вручает звание "человека года" с 1927 года, отмечая тех, кто чаще всего появлялся в заголовках прессы в уходящем году. В 2022 году звания "человек года" завоевал "дух Украины" и Владимир Зеленский, в том году он не вошел в шорт-лист рейтинга.