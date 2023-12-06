МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Американская певица и обладательница многочисленных наград Грэмми Тейлор Свифт стала "человеком года", обогнав таких влиятельных лидеров, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило публикующее ежегодный рейтинг издание Time. В Кремле прокомментировали выдвижение Путина человеком года журналом Time

Организаторы рейтинга отметили, что Тейлор Свифт провела потрясающий год, а концертный тур Eras, стал самым успешным турне в ее карьере. Фильм, посвященный турне, стал самым прибыльным концертным фильмом в истории. Кроме того, она стала первой исполнительницей, заработавшей на своей музыке более миллиарда долларов, отметили в издании.

Тейлор уже появлялась на обложке журнала Time в 2017 году. Исполнительница была представлена на ней в коллективном образе борцов с насилием против женщин и замалчиванием таких фактов.

Журнал Time вручает звание "человека года" с 1927 года, отмечая тех, кто чаще всего появлялся в заголовках прессы в уходящем году. В 2022 году звания "человек года" завоевал "дух Украины" и Владимир Зеленский, в том году он не вошел в шорт-лист рейтинга.