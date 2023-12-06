ПЕКИН, 6 дек — ПРАЙМ. Китай призвал Великобританию снять санкции с китайских компаний, введенные за якобы поддержку "российской военной машины", говорится в заявлении посольства Китая. ЕС пригрозят Китаю санкциями за помощь России, пишет СМИ

"Мы решительно выступаем против действий Великобритании, которые нарушают международное право, злоупотребляют односторонними санкциями и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний", — указано в заявлении на сайте дипмиссии.

Ранее британское правительство объявило о санкциях в отношении 46 юридических и физических лиц из целого ряда стран, включая три китайские компании, на основании якобы "поддержки российской военной машины".

В посольстве Китая подчеркнули, что британское правительство игнорирует внутреннее и международное общественное мнение и продолжает подливать масло в огонь, способствуя затягиванию войны и делая мир еще более недостижимым.

"Великобритания, вместо того, чтобы задуматься о своих дурных действиях, сфабриковала обвинения для введения санкций в отношении компаний из Китая и других стран, что в полной мере обнажило британское лицемерие", — добавили в дипмиссии.

Китайское дипведомство призвало британское правительство немедленно снять санкции с китайских предприятий, китайское правительство в свою очередь примет решительные и эффективные меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

Пекин заявил, что любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят решительный отпор китайской стороны.