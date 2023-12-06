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Путин оценил развитие двусторонних отношений с Саудовской Аравией
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У России с Саудовской Аравией хорошие отношения во всех отраслях, включая экономику, важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, заявил президент России Владимир Путин. "У... ПРАЙМ, 06.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, саудовская аравия, отношения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЭР-РИЯД, 6 дек — ПРАЙМ. У России с Саудовской Аравией хорошие отношения во всех отраслях, включая экономику, важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас стабильные очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях", — сказал он на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Президент Путин также отметил важность обмена информацией о ситуации в регионе, и добавил, что ничего не помешает развитию двусторонних отношений.
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду о возможности создать большую совместную компанию по производству удобрений
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время начала переговоров в Эр-Рияде с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность приехать с визитом в Россию.
"Конечно, я готов", — сказал кронпринц в ответ на приглашение Путина.
Он также отметил, что взаимодействие Эль-Рияда и Москвы положительно влияет на Ближний Восток и укрепит безопасность в регионе.