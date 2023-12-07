МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В том случае, если мировое сообщество не осудит убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, оно тем самым проигнорирует государственный терроризм на Украине, сказал РИА Новости глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. В Подмосковье нашли тело убитого экс-депутата Верховной рады

"Убийство Кивы — еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком. Во всех отношениях. Но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит — опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине", — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли тело убитого экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Сообщалось, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Рады Ильи Кивы. Более того, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала "Общественное" признал причастность ГУР к убийству политика.

Илья Владимирович Кива родился в Полтаве 2 июня 1997 года. В марте 2022 года был лишен мандата депутата Верховной рады Украины, спустя месяц обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве. Кива выступал за вхождение Украины в состав России и подчеркивал необходимость борьбы с фашизмом.