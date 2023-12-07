МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Представители Украины, присутствующие на 28-й конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае, выразили свое недовольство в связи с визитом президента России Владимира Путина в ОАЭ, пишет Associated Press. Путин оценил развитие двусторонних отношений с Саудовской Аравией

По данным агентства, сотрудница украинского павильона на COP28 Маргарита Богданова отметила, "вытирая слезы", что приветствовать президента России "как дорогого гостя" "просто лицемерно".

Ранее 6 декабря российский лидер посетил Эмираты, провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, а также прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где обсудил некоторые вопросы с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Кроме того, в ходе визита Путина все важные мероприятия были организованы в соответствии с протокольными церемониями, такими как артиллерийские залпы, пролет истребителей, а также окрашивание неба в цвета российского флага над столицей ОАЭ.

Президент России, в свою очередь, высоко оценил двусторонние отношения между Россией и ОАЭ.