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Украинцы "расплакались" из-за визита Путина в ОАЭ
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Представители Украины, присутствующие на 28-й конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае, выразили свое недовольство в связи с визитом президента России Владимира Путина... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, оаэ, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Представители Украины, присутствующие на 28-й конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае, выразили свое недовольство в связи с визитом президента России Владимира Путина в ОАЭ, пишет Associated Press.
По данным агентства, сотрудница украинского павильона на COP28 Маргарита Богданова отметила, "вытирая слезы", что приветствовать президента России "как дорогого гостя" "просто лицемерно".
Ранее 6 декабря российский лидер посетил Эмираты, провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, а также прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где обсудил некоторые вопросы с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Кроме того, в ходе визита Путина все важные мероприятия были организованы в соответствии с протокольными церемониями, такими как артиллерийские залпы, пролет истребителей, а также окрашивание неба в цвета российского флага над столицей ОАЭ.
Президент России, в свою очередь, высоко оценил двусторонние отношения между Россией и ОАЭ.