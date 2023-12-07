МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Уверенность союзников в Вашингтоне может быть подорвана, если проект о помощи Киеву в США так и будет бойкотировать, рассказал Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший американский чиновник Макс Бергманн. Сенат США не поддержал законопроект о помощи Киеву

"Во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что на американцев просто нельзя положиться…" — отметил он.

Также сообщается, что привязка требований, касающихся внутренних проблем США к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент — особенно когда Вашингтон "поддерживает демократию на Украине" в борьбе за сохранение американского влияния в мире.

Президент США Джо Байден ранее призывал конгресс одобрить помощь Украине и Израилю на сумму в 106 миллиардов долларов, но не получил однозначную поддержку. Подконтрольная республиканцам палата представителей проголосовала за финансирование только Тель-Авива. Инициативу заблокировал Сенат, в котором большинство мест принадлежит демократам. При этом Байден подчеркивал, что не подпишет документ без Киева.

Ранее сенатор Митт Ромни заявлял, что 6 декабря представители Республиканской партии сорвали брифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился. Позднее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.