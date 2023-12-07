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В КНР ответили на решение Италии выйти из инициативы "Один пояс, один путь"
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Китай осуждает очернение и подрыв сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на решение Италии... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, в мире, италия, кнр, инициатива "один пояс, один путь"
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Китай осуждает очернение и подрыв сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на решение Италии покинуть проект.
Ранее 6 декабря газета Corriere della Sera написала, что Рим передал Пекину ноту с уведомлением о выходе из инициативы "Один пояс, один путь". По словам главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни, в рамках инициативы Италия не получила желаемых результатов.
Вань Вэньбинь подчеркнул, что за десять лет инициатива объединила более 150 стран, превратив ее в крупнейшую платформу международного сотрудничества. "Китай решительно выступает против очернения и подрыва сотрудничества по совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь", а также выступает против блоковой конфронтации и искусственного создания разногласий", — заявил китайский дипломат.
В марте 2019 года Китай и Италия подписали меморандум о взаимопонимании, благодаря которому, Рим присоединился к инициативе. Однако, Брюссель и Вашингтон раскритиковали итальянскую сторону за подобное решение.
"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая, направленная на развитие торговых отношений между Китаем и более 60 странами Центральной Азии, Европы и Африки.