ПЕКИН, 7 дек — ПРАЙМ. Китай осуждает очернение и подрыв сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на решение Италии покинуть проект. Участники форума "Один пояс, один путь" поддержали честную торговлю

Ранее 6 декабря газета Corriere della Sera написала, что Рим передал Пекину ноту с уведомлением о выходе из инициативы "Один пояс, один путь". По словам главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни, в рамках инициативы Италия не получила желаемых результатов.

Вань Вэньбинь подчеркнул, что за десять лет инициатива объединила более 150 стран, превратив ее в крупнейшую платформу международного сотрудничества. "Китай решительно выступает против очернения и подрыва сотрудничества по совместному строительству инициативы "Один пояс, один путь", а также выступает против блоковой конфронтации и искусственного создания разногласий", — заявил китайский дипломат.

В марте 2019 года Китай и Италия подписали меморандум о взаимопонимании, благодаря которому, Рим присоединился к инициативе. Однако, Брюссель и Вашингтон раскритиковали итальянскую сторону за подобное решение.

"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая, направленная на развитие торговых отношений между Китаем и более 60 странами Центральной Азии, Европы и Африки.